三界五行：不忘初心　方得始終

「初心」這兩個字在現代被廣泛使用，翻查歷史，最初出現在《華嚴經》。這部佛教經典由西域傳入，最早的譯本見於晉朝，卷17：「三世一切諸如來，靡不護念初發心」，十方三世所有的佛，怎會不守護有初發心的菩薩？也就是說，一切堅持初心的人，都會得到佛的庇佑和保護。卷19：「如菩薩初心，不與後心俱，智無智亦然，二心不同時」，即使有大智慧的菩薩，由於初心與後心在不同時間、空間出現，立初心時，無可能，也無必要知道後心的。換言之，初心是始，後心是終，既然立了初心，就要堅守初心，不忘初心，善始善終，才會得成正果。

俗家為了方便世人理解這幾句佛經，就綜合而成這八個字：「不忘初心，方得始終。」班婕妤是漢代人，那時還沒有《華嚴經》，她的《團扇歌》雖然沒有「初心」兩字，但已經清楚點評了寡情薄倖的成帝，忘了「初心」，變了心。忘記「初心」除了傷害班婕妤，也傷害了他自己，沉迷趙飛燕、趙合德姊妹，濫用春藥，結果在與趙合德行婬時猝死，這就是成帝自食其果，這就是「損人害己」的因果。

清朝詩人納蘭性德，有一首詩用來安慰、勸勉一位失戀好朋友，詩中有「扇」，更有「初」與「心」，意思不像班婕妤那樣隱晦，所以容易明白。「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇？」人生只要守住初心，就不會在秋天為扇而悲傷，也不必抱怨對方變了心。

方向宇