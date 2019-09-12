【美國直擊】一見愛上！第5代Apple Watch陶瓷白

Apple Watch愈出愈靚，雖然Series 5維持40mm及44mm兩款尺寸，但就首度加入鈦金屬錶殼，質地輕、強度高。另外白色精密陶瓷物料也再度回歸，現場睇有一種簡約無菌感覺，高貴典雅，令人一見愛上。可惜兩款新錶殼都賣到好貴，唔係人人負擔得起！

新錶另一賣點是Always-on Retina屏幕，屏幕在閒置時不會熄滅，會改以一個較低彩度的錶面呈現，用戶毋須提起手腕或輕觸屏幕就睇到時間，更方便跑步或瑜伽時使用。而為了保證長着後足夠使用一天，錶身特設LTPO屏幕技術，屏幕更新率會隨需要改變，最慢達致1Hz，令耗電量減至最低。

全新指南針App是亮點之一，雖然iPhone很早就有，但移植至手錶就更實用，既可直接開啟辨別方向，也可配合地圖搵路、搵餐廳，最正是連星座圖都睇到，得閒玩吓天文知識激增！特別一提，新錶支援全新Apple Research app，登記用戶可將生理數據交予健康機構作研究，透過大數據提升研究效果，資料全部保密，可以放心。

同場推出的還有新iPad，內置10.2吋Retina屏幕，比舊型號提升2.5倍亮度及3.7倍可視角度。從機側兩側觀看，畫面依然清晰，沒有偏色問題，適合成班人一齊睇片。內置的是較舊的A10 Fusion晶片，提供2倍效能躍升，玩AR也保持流暢。新iPad也追加了一些iPad Pro才有的功能，例如支援第一代Apple Pencil，用筆從左下角往上拖拉即可擷圖；另外又有Smart Connector接駁鍵盤之用，完全為文書處理而設。