靈敢侶情：愛……由信任開始

距離不是愛情最大的障礙，只要彼此真心相愛，便可戰勝一切。

在遊戲中認識了一對情侶，他們倆所住的地方，車程相隔5小時30分鐘。可想而知，二人見得不會多。

但是，他們的感情很好。每天，女的會等男的上線，然後一起去打怪獸；男方在女方不在的時候，又會對其他玩家很心甜地說起她。夜裏，他們會視像聊天，男方很享受見到她半睡半醒的樣子。

然後我慨嘆：「世上多少情侶，相見不如不見。你們不常見面，但互相有共同興趣，比起不少情侶好多了。」

你可能會想，我往後想寫的，是「情侶有共同興趣才無往而不利」吧？不，因為他們倆，我想到⋯⋯

愛，由信任而起。

信任，聽上去好平常，你甚至會想：「鬼唔知咩！」但你有否想過，信任怎樣產生？

來自相方日積月累的坦誠、個人自幼的經歷、生活上的接觸。

第一點不用多講，坦誠能加强信任。而個人自幼經歷，例如父母之間的感情、發生在朋友身上的戀愛等，都會影響人對愛的信任度，就如父母離婚，子女信任愛和婚姻的機會，亦有機會減弱。

最後，就是生活上的接觸，我想說的，是關於心理和社會學的範圍，就是：假如媒體天天播放丈夫虐妻、女人紅杏出牆、愛情不會有好結果的情節，人相信愛情的機會，在耳濡目染之下，亦會降低。

換言之，我們相信一個人或一件事：伴侶是愛我的、愛情是甜蜜的，除了看對方，也得看家庭和社會。當三方面都崩潰，信任之情便會瓦解。

所以，活得對愛有信心，是一件很幸福的事。因為這代表着，你個人、身邊和宏觀條件，都帶給你信心。

又再可想而知，兩個人走在一起，然後被吸引，繼而即使不常見面，仍能保持互相信任，在讀完這篇之後，你便會知道，其實不簡單。

不是無可能，但亦不算很容易。

假如你找到一個在以上三方面都健康的伴侶，又或者，他／她即使曾經受傷害，但仍然豁出去放膽信任你的話，記住，不要做出一些為他或她帶來陰影的事。寧願你坦白說：「我不再愛你了」，然後分開，都好過暗地找其他人補償，再被對方揭發。

不愛好小事，毁了對方用大半生去建立的信任，對於一個你亦曾經愛過的人來說，又於心何忍？

還好，長大後圍繞我身邊的，都是美好的愛。

那天，男方告訴我：「我下星期會去探她。」

我問他：「會逗留多久？」

他說：「我想永遠留在她身邊。」

簡單一句，從無懷疑，這就是愛。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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