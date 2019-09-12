iPhone 11開賣前夕 舊機即減千多元
2019年09月12日 16:30
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iPhone 8減價至$3,899起，不過每位顧客限購兩部，連舊機都有「限額令」？（互聯網）
新機王iPhone 11將於9月20日抵港，在開賣前夕，一眾舊型號好似iPhone XS/XS Max及iPhone 7已率先在官網下架，至於保留下來的型號如iPhone 8/8 Plus及iPhone XR，價格亦大幅調整，好似入門級iPhone 8 64GB版由原價$5,199減至$3,899；iPhone 8 Plus 64GB由原價$6,099減至$4,899；惟留意每位顧客限購兩部，舊機都出現「限購令」，情況較為少見。
至於上年才推出的iPhone XR，只保留64GB（售價$5,199）及128GB（售價$5,699）低容量型號，價錢比上年平了千多元。不過考慮到新一代iPhone 11只係由$5,999起，點睇都係新機更加吸引，iPhone XR變相成為雞肋型號。
對於鍾情iPhone 11/Pro/Pro Max的用家，想平啲入手新機都有計，皆因Apple官方提供Trade In換購計劃 （網址 https://www.apple.com/hk/en/trade-in/ ），可將舊型號iPhone、iPad、Mac機等Trade In返原廠，然後以回購的禮品卡入手新品。好似iPhone 6s Plus可回收高達$900、iPhone 7 Plus可回收高達$1,760，至於iPhone XS Max回收價高達$4,550，詳情可到Apple Store查詢回收價。
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