iPhone 11系列手機殼火熱登場

Apple新機王iPhone 11系列快將抵港，新機最別是引進方形鏡頭模組，這亦代表舊有的手機殼已不再適用。為照顧新機用家，Apple已於官網推出多款手機殼，包括適用於iPhone 11的透明殼及矽膠殼，而iPhone 11 Pro/Pro Max的款式更多，備有透明殼、矽膠殼、皮革殼及皮革摺套供選擇，肯定有款合你心水。

當中透明殼由聚碳酸酯及TPU物料製造，背面較為堅固，側面加入柔軟物料，能完全貼合機身按鈕，無線充電時毋須除下護殼，配以抗刮塗層提升保護性。而矽膠護殼設有8色選擇，包括小柑橘色、松綠色、阿拉斯加藍色、淺粉紅色、午夜藍色、白色、黑色及紅色，要留意適合iPhone 11的矽膠殼只有提供有黑、白兩色，選擇不及iPhone 11 Pro/Pro Max咁多。

至於皮革護殼由經加工的歐洲皮革製成，備有深檸檬黃色、山林綠色、午夜藍色、鞍褐色、黑色及紅色選擇。如想為手機屏幕及機背帶來全面保護，皮革摺套是最佳選擇，一打開面蓋即可啟動手機。摺套內層設有柔軟的超細纖維，更備有儲存空間可擺放紙幣或八達通卡。