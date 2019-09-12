本日日本：Hello Kitty走入沖繩那霸開酒店

以Hello Kitty為首的Sanrio，早前與8間酒店推出過特色房間，遍布日本，可惜房間數目有限，要預訂都唔係咁易！既然如此，9月14日後不如去沖繩那霸啦!皆因全幢10層以Sanrio角色做主題的酒店Hotel Okinawa with Sanrio Characters已經開幕（前身是Station Hotel Makishi），位置鄰近牧志站兼國際通。當中包括Hello Kitty、My Melody、Little Twin Stars、布甸狗、PC狗、蛋王哥、XO和玉桂奇，共8個角色，大部分有2-4人房間可選擇，每晚房租為￥14,514（HK$1,074）起，而且房間彩繪均會加入沖繩南國特色，如以紅型染作畫，或是衝浪、海洋或首里城等主題，感覺既地道又歡樂。然而，想酒店大堂還設有Cafe和紀念品店，就算沒有預訂酒店也可和Sanrio角色來個小聚啊！

網址：hotel-okinawa.com