街牌龍頭「猩」級聯名　演繹最搶手工裝

要說美國工裝品牌，可能你第一時間會諗起Carhartt（1889年創立）或者Dickies（1922年創立），論資排輩1935年由Ben Davis及其父親Simon Davis於三藩市創立的BEN DAVIS的確是算是「後輩」，但Ben Davis的祖父Jacob Davis於美國工裝及丹寧服裝發展歷史上其實擔當着相當重要的角色，無佢的話，今日可能大家都未必會見到Levi's 501牛仔褲出現，甚至整個牛仔褲歷史都會改寫，因為1872年時身為裁縫嘅佢，就向Levi Strauss建議為工裝褲加入鉚釘加固方法，翌年Levi Strauss更為設計取得專利並成立Levi Strauss & Co.（據說是Jacob Davis不願支付申請專利費用，提議由Levi Strauss支付，並提供一半利潤作回報。），當時此工裝褲只被稱為「XX」，直至1890年先獲發「501」產品編號。

花咁多口水交代前世今生，無非都係想帶出BEN DAVIS其實絕對唔係泛泛之輩，否則今季又點會畀街牌龍頭Supreme睇得上眼邀請聯名合作，要知Supreme雖然每季都有推出唔少聯名單品推出，但揀合作對象方面都絕對唔係「有殺錯無放過」咁濫，產品質素及人氣地位缺一不可，可以同Supreme「握握手」於潮流界都算係一種光榮。今回登場的Supreme x BEN DAVIS系列單品設計當然採用最經典的美式工裝風格作主調，運用挺身帆布配合Two Tone撞色設計演繹出包括：Chore Coat、Half Zip Work Shirt、Overalls、Work Pant及Beanie多款聯名單品，當中藍白條子配色就最有工裝味道，同時系列服飾更加入BEN DAVIS招牌「猩猩」標誌及「Supreme」字眼點綴，藉此提升聯名設計罕有度。