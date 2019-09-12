NAGRA TUBE DAC　瑞士精工細緻解碼

為了滿足發燒級CAS（Computer Audio Source）樂迷，瑞士音響名牌NAGRA推出最新解碼器TUBE DAC，數碼部分參考了同廠經典型號HD DAC而設計，大大加強音色分析力，解碼部分更是引進新技術，確保在原始聲音中不會滲入任何雜訊，支援DSD 256及384 kHz PCM超細緻解碼，突出平時忽略了的音色細節，而模擬部分亦引進新的回路設計，令音色極之自然圓潤，沒有一般聽CD時的冰冷生硬感。此外，內置了25組超低噪聲的電源驅動系列，為各回路提供最獨立乾淨的電源，連接方面亦非常全面，設有光纖、AES/EBU、USB等數碼輸入，接駁SACD/CD機或電腦都很方便，輸出方面除了大路的RCA外，更設有平衡插口，接駁各式擴音機都難不到它，機身體積280×350×76mm不算大部，可以簡單放入音響櫃，但外殼造工卻是極出色，堅固的機箱設計能杜絕不必要的震動影響，難怪音色如此流暢自然。