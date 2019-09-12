生活夜校：又Hit翻！手工健康五仁有Fans

五仁屬傳統月餅，用上多種果仁作主材料製作而成，有鹹甜兩種口味，一般較受年長一輩喜愛。（互聯網）

唔知係咪為了嚟緊中秋節而入貨，朋友剛剛問起，香港那一個品牌的五仁月餅好味，買來孝敬家中長輩，坦白講，自己並非五仁粉絲，真的說不上來，但卻忽然對「五仁」這5款果仁提起興趣來，點解叫做「五仁」月餅、當中包含邊5款果仁呢？

原來早年內地國家質檢總局已發出標準規定，五仁月餅必須用上核桃仁、杏仁、欖仁、瓜子仁及芝麻仁（廣式月餅屬推薦標準，並非強制）。這款傳統月餅，較主流的蓮蓉月餅還要早出現，之不過，曾因被標籤「老餅」難吃兼被內地年輕一輩評為黑暗料理而一度式微，近年因為標榜健康嘅飲食潮流而再度興起，早兩年更成為內地銷量榜首款式。

有本地老字號餅家負責人曾指，五仁是一款非常考手工的月餅，很難做，故坊間選購得到的五仁月餅質素非常參差。而常見的五仁月餅，除了5種果仁外，也會配上肥肉或金華火腿等，有些更會加入花生、糖冬瓜、糖漬果仁等，炮製出鹹或甜的多元口味來。最重要是，潮流興健康，走肥肉鹹火腿的素純款式漸廣受認同及歡迎，難怪式微又反彈，成為「翻Hit」口味。