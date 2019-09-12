【深夜字聊】你是堅硬青瓜定過熟香蕉？

Q：我今年54歲，外表看起來很年輕，但其實已有7年以上的勃起硬度和持久力問題，妻子認為得過且過便算了，因為已有子女，我初時也抱有這種想法，但日子久了，情況沒改善，內心開始對自己滿是不耐煩，可能想挽回男性尊嚴，很想恢復自信的狀態，如果去看醫生應如何具體說出問題呢？特別是硬度不足應如何描述？此外醫生會要求驗身嗎？

廖先生

A：男性面對性功能障礙問題，只要能消除心理桎梏與逃避心態，鼓起勇氣踏出評估和診療的第一步，可有助伴侶重拾性福。

在多種性功能障礙的病理徵狀中，以陰莖硬度不足、難以順利性交最常見亦最惱人。陰莖硬度直接影響到性生活的美滿程度以及男士的性自信，泌尿科與性治療專業亦能理解到普遍男性對陰莖硬度尤其在意。

男士尋求專業人士協助，只需要放鬆心情，直接描述問題即可，不用避忌或轉彎抹角，「有碗話碗、有碟話碟」，最好能舉例具體說明，如多久才能勃起、勃起的硬度、能維持勃起多少分鐘等。閣下可嘗試憶述近期或對上一兩次的房事經驗，又或道出自覺最失敗和最滿意的某次性經驗，讓醫生能有深入了解。當然你不能以青壯年的性表現作對比，必須闡述近期的經驗。

一般來說，男性勃起時，陰莖硬度共分4個等級，按4級、3級、2級、1級的順序依次降低。第4級硬度----最合乎男士理想的勃起狀態，當遇到性刺激，陰莖迅速勃起，具持久力，中途不軟，能在陰道內活動自如直至射精，通常比喻為「青瓜」。第3級硬度---- 陰莖仍能較容易地進入陰道，但過程中不夠堅挺，給一點時間待陰莖重新變硬，可完成性行為，通常比喻為「初熟香蕉」。第2級硬度 ---- 屬較嚴重的勃起功能障礙，有時男性被迫半途放棄，有時可勉強完成射精，通常比喻為「已熟香蕉」。第1級硬度--- 屬最嚴重的勃起功能障礙，通常比喻為「過熟香蕉」。男性只要預先整合個人情況，嘗試以此四級量度制去描述，無論是中西醫或性愈師即會很易明白當事人的煩惱。

醫生是需要審視求診者的整體健康狀況，所以有機會建議閣下驗身。因為一些中年男科病症如神經中樞和血管不暢通、內分泌失調和賀爾蒙不足、泌尿疾病、性與生殖系統病變、糖尿病、高血壓、高膽固醇、前列腺炎症、動脈硬化、慢性酒精中毒等，均有可能招致陰莖海綿體難以正常充血和引發陽痿不舉。驗身可讓男士清楚了解個人健康狀況，和更準確找出硬度不足的原因。

李偉儀