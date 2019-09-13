營事檔案：溫泉蛋三色蕎麥麵　營養涼拌

溫泉蛋三色蕎麥麵是涼拌的主食，開胃之餘，也能提供豐富營養。（設計圖片）

仍在炎炎夏日的天氣，總有胃口欠佳的時候，但人體總需要營養，不能丁點也不吃。

【蕎麥麵熱量低】

溫泉蛋三色蕎麥麵是涼拌的主食，開胃之餘，也能提供豐富營養，補充我們所需。蕎麥麵的熱量低，一碗蕎麥麵約有110卡路里，蕎麥屬全麥，含有豐富纖維，纖維能夠有助穩血糖，從而延長飽肚感，又低卡又飽肚，非常適合減重人士食用。

【三色配料營養多】

選用雞蛋、青瓜、甘筍、蟹柳等食材拌蕎麥麵，只因甘筍營養豐富，同屬胡蘿蔔，含有豐富維他命A及胡蘿蔔素，胡蘿蔔素經身體吸收，然後轉化為維他命A。胡蘿蔔素具有抗氧化功效，可以延緩衰老，而維他命A的好處多，包括維持視覺和眼睛的健康，亦可加強細胞及黏膜的保護和再生，及促進骨骼及牙齒的健康。再者，甘筍中含有「鐮菜芹醇」，能有助抗氧化及預防癌症。

青瓜建議連皮吃，因為青瓜皮含有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘。而且，炎夏出汗的機會高，容易流失水分，青瓜正正是水分含量較高的蔬菜，有助人體補充水分。青瓜含有丙醇二酸，能抑制糖類物質轉化為脂肪，再加上青瓜中膳食纖維，能有助提升飽肚感，對體重控制和預防心血管疾病均有幫助。

雞蛋含有豐富蛋白質，有助維持身體發育和細胞修補。很多人最怕的蛋黃，含有豐富脂溶性營養，例如維他命A、維他命D和玉米黃素等，維他命A和玉米黃素都是有效預防眼部疾病，維他命D則有助鈣質吸收。

【溫泉蛋三色蕎麥麵】

材料：

蕎麥麵 1碗（熟）

雞蛋 1隻

青瓜 半條

甘荀 半條

蟹柳 4條（撕成絲）

醬汁：

日本鰹魚醬油/昆布醬油 50毫升

凍水 2湯匙

做法：

1.蕎麥麵用水以大火煮約10分鐘後，取出過凍水，瀝乾置於碟底。

2.青瓜、甘荀洗淨，去皮切幼絲，排放在蕎麥麵上，再放溫泉蛋和蟹柳絲。

3.拌勻醬汁，淋上食材上即可。

溫泉蛋做法：

1.把一湯匙的鷹粟粉和三湯匙的水混合。

2.燒熱一鍋水，水滾後熄火加粟粉水，放入雞蛋。

3.加蓋焗10至15分鐘即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。