變身海賊　醉爆熱鬧嘉年華

【特約報道】身處香港這個急速都市，很多時對事情都有重重的無力感，而每個人血液中都潛藏着海賊狂妄、不羈、勇敢追夢的基因，海賊教我們要活出真我，勇敢地向着目標直闖。早於7月開始，淺水灣the pulse商場變身為「the pulse海賊世界」，一個又一個海賊派對讓香港人盡情放飛自己，紓減壓力。

傳聞海賊體內流的不是血液是酒精，所以「隊啤吧！海賊醉爆嘉年華！」將於

9月14及15日舉行，the pulse邀請了多家本地精釀啤酒品牌及美食攤檔現身海邊盛夏啤酒派對，屆時可面向180度無敵醉人大海景，和海賊打交道兼齊齊隊啤，更歡迎毛孩主人帶着主子一同Chill！

打卡影相已經是生活日常，嘉年華也有必影打卡位「海賊啤啤浴」，參加派對的海盗可在場內設置的大木桶、邊對着淺水灣無敵海景浸浴邊兼嘆啤酒，豪氣十足。此外，嘉年華同時有3場表演及6大遊戲，分別是火刀舞表演、海賊巡遊及海賊樂團，肯定炒起現場氣氛！是次嘉年華免費入場，另設套票價，每位入場「隊啤吧！海賊醉爆嘉年華！」的海賊們都可獲得海盗帽一頂、肌肉男/美女酒杯一隻及the pulse「Endless Pirate’s Beer」一支，帶有杧果、菠蘿、熱情果的甜香，濃郁的麥芽香令果香甜得更有層次，連啤酒花的苦澀味亦被果香完美地遮蓋，驅散炎熱和悶氣。

「隊啤吧！海賊醉爆嘉年華！」

日期：2019年9月14及15日 (星期六 及日)

時間：下午2時至8時

地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場天台

入場費：免費

啤酒套票

網上價-$120

現場價-$160