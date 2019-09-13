FoodieCurly鬈毛妹：英國御廚炮製　皇室美食

上星期我們品嘗過中式宮廷菜「厲家菜」，今天我們脫下旗袍，換上洋裝，再試試「世界夢號」的英國皇室美饌。

主理今晚御前盛宴的大廚Darren McGrady來頭不小，他曾為英國皇室服務達15年，在白金漢宮及肯辛頓宮，為女皇伊莉莎白二世、菲力浦親王、戴安娜王妃等炮製美味佳餚，亦不時會在皇室外交宴會中大展身手，為美國前總統列根、福特、克林頓、喬治布殊等烹調。

跟厲曉麟師傅不同，McGrady並沒有開設自己的餐廳，僅以私人受邀的方式為賓客炮製美食，所以今次能登船一嘗他的手勢，機會難能可貴。事實上，今晚每一道菜都叫我感到驚艷，就連身旁那位勁嘴刁的「俾錢仔」都讚不絕口。

貴為英國皇室，你以為他們平日會大魚大肉，不是魚子醬就是鵝肝？非也。事實是，他們十分重視食材的來源，必須來自皇室御准地區，新鮮、健康的食物才是首選。

像我們今天嘗到的「法式鮭魚卷」就是一個好例子，鮭魚取自蘇格蘭河流，入口即溶，伴碟的番茄刁草慕絲是戴妃的最愛，將番茄去皮去籽，加入洋蔥、忌廉芝士、酸忌廉、雞湯等打至香滑，味道清新，再配以香草龍蝦尾，首道菜已非常impressive！

接着的「蘆筍濃湯」也不簡單，蘆筍來自溫莎堡菜園，加入洋葱、忌廉、肉湯等打成，鮮香濃郁，不過我更好奇的，是伴碟那法式Gruyere Scone，原來是英女皇最愛的鹹味鬆餅，吃一口，鹹香鬆化。女皇的另一最愛是野味，所以這晚我們有「松子鹿肉意大利飯」，放心，鹿肉完全不羶，肉質鮮嫰，肉汁是用磨菇、朱古力等煮成的獵人醬，十分高質。

甜點是戴妃最愛的「麵包布丁」，充滿了幸福的焦糖香氣；另一甜點是「山羊奶酪」，原個無花果頂部放了Stilton芝士，一鹹一甜，配合得天衣無縫。這兩道甜品，也為今次三天兩夜的郵輪美食之旅劃上了完美句號。(皇宮盛宴三之三)

星夢郵輪「皇宮盛宴」海上之旅

品嘗英國御前盛宴：Darren McGrady將於2019年11月10日至13日坐鎮以新加坡為母港的「雲頂夢號」，並將在2019年12月29日以及2020年1月3日從香港/廣州出發的五晚及兩晚新年航次登上「世界夢號」

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