髖關節運動 放鬆下背改善血液循環（全）
2019年09月13日 12:00
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髖關節運動 放鬆下背改善血液循環（張錦昌攝）
不少人都有下背痛問題，這往住和髖關節肌肉繃緊有關，只要借助瑜珈動作拉鬆繃緊肌肉和強化髖關節，不但可以促進血液循環，更可以紓緩下背痛。本周我們找來瑜伽導師陳如楓為大家示範多個Hip Opening動作，包括：Lizard Pose、Downward Dog Split、Thread And Needle及Butterfly，大家快啲跟住做啦！
Lizard Pose：http://bit.ly/2lLe7xy
Downward Dog Split：http://bit.ly/2lGWRK8
Thread And Needle：http://bit.ly/2kfAxXF
Butterfly：http://bit.ly/2lJYE0W
示範：陳如楓
場地提供：Treehouse Yoga
服裝提供：Easyoga
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