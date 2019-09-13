髖關節運動　放鬆下背改善血液循環（全）

不少人都有下背痛問題，這往住和髖關節肌肉繃緊有關，只要借助瑜珈動作拉鬆繃緊肌肉和強化髖關節，不但可以促進血液循環，更可以紓緩下背痛。本周我們找來瑜伽導師陳如楓為大家示範多個Hip Opening動作，包括：Lizard Pose、Downward Dog Split、Thread And Needle及Butterfly，大家快啲跟住做啦！

示範：陳如楓

場地提供：Treehouse Yoga

服裝提供：Easyoga