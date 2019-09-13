趣怪一點：神奇「鐵錘」用嚟沖涼？

畀5秒時間大家，估唔估到係咩？呢個既似鐵圈、錘仔，又似夾萬鎖頭的物件，名為Mission8，其實係一個花灑頭。設計上完全顛覆傳統花灑頭，採用半中空設計，而花灑頭外圈加設250個細小出水孔，以噴灑形式出水，出水覆蓋範圍更大；廠方表示水壓是傳統花灑頭大3倍，而且慳17%水。此外，食水經常都會含有雜質，而水喉管又可能因為銹蝕而污染食水，為解決以上問題，Mission8設有一個過濾配件，濾芯加入防菌陶瓷球，隔絕鐵銹、金屬、塵埃以及鉻、鈣、氯等雜質，廠方另提供特別版濾芯，分別是檸檬味、令人更醒神的「Active Booster」以及加入薰衣草、令人放鬆的「End Day Relaxer」，而且更為花灑出水注入維他命C，唔知會唔會對皮膚好啲呢？Mission8於Kickstarter已上架，最低入手價為45美元，預計12月交貨。