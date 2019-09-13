三界五行：多愁善感　傷身損壽

唐代稱「詩鬼」的李賀，以一句「天若有情天亦老」，不但被後世詩人借用，就連港產片《天若有情》亦以此命名。

俗語說「心病還需心藥醫」，但是有些人「能醫不自醫」，納蘭性德就是一個好例子，他出身顯赫，曾祖父的胞妹是皇太極的生母，納蘭性德的父親納蘭明珠是康熙帝的重臣。

納蘭性德並非子憑父貴，而是勤奮讀書，17歲進最高學府國子監，18歲中舉人，19歲考取貢士，22歲在殿試成績是二甲第七名，獲康熙御賜進士，在宮中編輯多本經典，康熙封他為御前一等侍衞，隨駕出巡。20歲與兩廣總督盧興祖之女結婚，三年後，盧氏難產去世。納蘭性德悲痛不已，寫了很多悼亡詩，他識得寫詩安慰朋友，但不會寫詩安慰自己，愈傷心愈寫，愈寫愈傷心，最後也鬱鬱寡歡去世，年僅30歲。

古時很多詩人都短命，例如李賀，他是唐宗室鄭王李亮的後裔，唐代「詩聖」杜甫、「詩仙」李白、「詩佛」王維、「詩鬼」李賀，一時瑜亮，更有「李白詩才」、「李賀鬼才」之說。

李賀詩作佳句甚多，其中最膾炙人口是「黑雲壓城城欲摧」、「雄雞一聲天下白」、「天若有情天亦老」，其中「天若有情天亦老」更被後世的詩人借用（因李賀這句詩，無人能超越，只有鬼才可以寫出來）。

歐陽修（蘇東坡的恩師）：「傷懷離抱，天若有情天亦老」；萬俟詠：「天若有情天亦老，此情說便說不了」；石延年更用來作對聯：「天若有情天亦老，月如無恨月常圓。」可惜，李賀27歲，憂鬱病逝。

方向宇