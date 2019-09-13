今晚食乜：本地激罕　南京人中秋必食鹽水鴨

鹽水鴨是南京的著名美食，因農曆八月散發桂花清香因此又叫桂花鴨，是南京人中秋必吃的應節菜式，香味獨特而沒有鴨臊味。（郭凱敏攝）

中秋節有哪些應節美食？小朋友都識得答月餅吧！不過月餅口味雖多卻始終不能當飯食，大家不妨跟從南京人的傳統，在中秋節期間炮製南京名菜鹽水鴨。鹽水鴨一年四季都有得食，何以會成為中秋的應節菜式？原來農曆八月四周都飄散着桂花香氣，連鹽水鴨都好像帶有花香，由於中秋就在八月十五，於是便有中秋吃鹽水鴨的傳統。今日就由尖沙咀彌敦道某酒店中菜廳行政總廚陳偉傑師傅示範這道南京菜的做法。

材料：

米鴨 2.5-3斤

葱、蒜 各適量

淮鹽：

鹽 2斤半

糖 1/2斤

甘草粉、沙薑粉 各3錢

五香粉 6分

醬汁：

紹酒、玫瑰露、生抽 各少許

香葉、桂皮、八角、沙薑粒 各適量

做法：

1. 將淮鹽的材料拌勻，備用。

2. 用紹酒、玫瑰露、生抽混合香葉、桂皮、八角、沙薑粒製成醬汁醃過夜。

3. 把鴨洗淨，在後頸位置開洞，方便釀入醃料，敲碎鴨腳以便吸入醬汁。

4. 將藥材釀入鴨肚，表皮搽上「淮鹽」，與薑、葱、蒜蒸1.5小時。