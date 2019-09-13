本地車展：中秋優惠
2019年09月13日 16:00
東網電視更多新聞短片
（互聯網）
BMW
日期：9月14~15日（星期六及日）
時間：11:00am~6:30pm
地點：土瓜灣陳列室
推介：「皇牌房車全方位體驗日」，3及5系均有限定優惠，售價 $449,000起，並可免費升級。
查詢：3129 9000
Nissan
日期：9月14~15日（星期六及日）
時間：11:00am~9:00pm
地點：九龍塘又一城LG2層
推介：「Moonlight滿禮」車展，優惠高達$40,000，展出包括Serena、LEAF、Evalia及Elgrand等。
查詢：2262 1088
Renault
日期：9月14~15日（星期六及日）
時間：10:00am~7:00pm
地點：灣仔陳列室
推介：Clio GT以中秋限定優惠$158,800發售，同場Mégane GT現貨優惠售$249,800。
查詢：2927 3538、6088 5000
Volkswagen
日期：9月14~15日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：灣仔及九龍灣陳列室
推介：現貨終極優惠，精選型號包括Golf GTI、Tiguan R-Line、Sharan及Arteon。
查詢：3698 9618、3698 9888
Volvo
日期：9月14~15日（星期六及日）
時間：10:00am~7:00pm
地點：灣仔陳列室
推介：XC40配備CitySafety城市安全系統、12.3吋數碼儀錶版及360°泊車鏡頭，現貨限定價僅售$379,800起。
查詢：2927 3388