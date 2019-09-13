小朋友平日忙於學習，爸爸努力工作，媽媽則內外兼顧，來到周末就應該放鬆一下！位於屯門的悅品度假酒店一向以親子、度假和環遊世界為主題，由即日至11月底的周六及周日，更為一眾爸爸媽媽貼心推出「Playroom & Spa」套票，讓媽媽享受放鬆的香薰按摩，爸爸帶同小朋友往酒店的兒童遊樂區暢玩一番，令大家的周末假期充充電，減輕繁重的工作和功課壓力。

大人按摩 小朋友玩盡樂園

泰國香薰品牌Bodhi Herbal Spa Cosmetics旗下的全新水療中心Bodhi Herbal Spa Centre，由泰國技師主理，帶來泰國傳統正宗按摩手法，全新的「Playroom & Spa」附有60分鐘泰式舒壓香薰按摩，讓泰國技師柔中帶剛的手法，為繃緊的肌肉逐吋放鬆。護理完成後，可以到更衣室享用蒸氣浴及淋浴，或使用健身室，借汗水帶走疲倦的身心。同一時間，另一位成人可以帶同小朋友往酒店的兒童樂園暢玩60分鐘，2,500平方呎兒童樂園為小朋友提供一個玩樂天地，內設迷你電動賽車場及遊樂區，小車手可在迷你電動賽車場自選多款兒童電動車，包括警車、消防車、McLaren、Maserati及Audi。遊樂區讓小朋友能參與職業體驗及多項互動遊戲，探索兒童的潛能，讓他們在旅程中盡情歡樂。