香甜滑溜　榴槤牛奶撻

啖啖都有新鮮榴槤肉的牛奶撻，吃起來又香又滑，還加上軟綿及鬆化的豐富口感。（張群生攝）

每年9月都是榴槤當造期，來自馬來西亞的樹上熟品種，尤其受港人歡迎。尖東一間5星級酒店的糕餅行政總廚何維城（Danny）表示，馬拉榴槤香甜綿滑，除可直接食用外，亦好適合用來做糕餅甜品的原材料。Chef Danny今日就示範自製榴槤牛奶撻，在鬆化香脆的撻皮中，加入濃郁果肉及奶漿去焗，每啖都可吃到榴槤肉、奶香及脆卜卜的撻底，口感及層次都很豐富。

撻皮材枓：

牛油 125克

糖 40克

鹽 0.3克

新鮮雲呢拿籽 半條

麵粉 200克

糖粉 35克

杏仁粉 35克

餡料：

蛋白 340克

全脂牛奶 290克

煉奶 2湯匙

沙糖 80克

水 120克

新鮮雲呢拿籽 少許

鹽 少許

馬拉榴槤肉 1個

做法：

1. 混合撻皮材料，搓成麵糰後壓平，放入雪櫃雪約15分鐘。將麵糰裁成圓形，放入撻模壓成撻形。

2. 水加沙糖煮溶，加全脂牛奶、煉奶、鹽、蛋白及雲呢拿籽，拌勻成奶漿。

3. 在撻皮內加入適量榴槤肉。

4. 注入奶漿至8分滿，放入已預熱至攝氏250度的焗爐中，焗約10至12分鐘即成。