香甜滑溜 榴槤牛奶撻
2019年09月13日 18:30
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啖啖都有新鮮榴槤肉的牛奶撻，吃起來又香又滑，還加上軟綿及鬆化的豐富口感。（張群生攝）
每年9月都是榴槤當造期，來自馬來西亞的樹上熟品種，尤其受港人歡迎。尖東一間5星級酒店的糕餅行政總廚何維城（Danny）表示，馬拉榴槤香甜綿滑，除可直接食用外，亦好適合用來做糕餅甜品的原材料。Chef Danny今日就示範自製榴槤牛奶撻，在鬆化香脆的撻皮中，加入濃郁果肉及奶漿去焗，每啖都可吃到榴槤肉、奶香及脆卜卜的撻底，口感及層次都很豐富。
撻皮材枓：
牛油 125克
糖 40克
鹽 0.3克
新鮮雲呢拿籽 半條
麵粉 200克
糖粉 35克
杏仁粉 35克
餡料：
蛋白 340克
全脂牛奶 290克
煉奶 2湯匙
沙糖 80克
水 120克
新鮮雲呢拿籽 少許
鹽 少許
馬拉榴槤肉 1個
做法：
1. 混合撻皮材料，搓成麵糰後壓平，放入雪櫃雪約15分鐘。將麵糰裁成圓形，放入撻模壓成撻形。
2. 水加沙糖煮溶，加全脂牛奶、煉奶、鹽、蛋白及雲呢拿籽，拌勻成奶漿。
3. 在撻皮內加入適量榴槤肉。
4. 注入奶漿至8分滿，放入已預熱至攝氏250度的焗爐中，焗約10至12分鐘即成。
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