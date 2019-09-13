McLaren GT by MSO　別具個性

上月中在美國圓石灘車展（Pebble Beach Concours d'Elegance）上，英國超跑品牌McLaren帶來了由旗下客製化部門MSO（McLaren Special Operations）操刀的 McLaren GT by MSO，將McLaren GT進一步個性化。

以McLaren GT為基礎打造的McLaren GT by MSO，加裝不少MSO定制的個性化Options。車身採用由MSO新開發Flux Silver顏色，配上MSO定制Satin Graphite緞面石墨色前後擾流、側鏡、側裙及制動卡鉗，與拋光鈦金屬尾喉及黑鑽切割輪圈，形成鮮明對比。

車廂內，座椅、遮光板、門板和扶手均繡上受大英博物館幾何設計遮篷啟發而定制的Geoform絎縫，配上新定制的Flux White頂級皮革，與車身外部顏色形成強烈視覺對比。為凸顯MSO的專屬定制身份，MSO專屬圖徽更特別繡在頭枕和和壓印於門檻上。軚環及大型轉檔撥片均採用MSO定制銀碳纖，加埋MSO電致變色車頂、定制地氈和以Flux Silver作主調的MSO車匙，將內裝提升到另一個層次。