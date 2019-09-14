香港估估吓：港漫中最知名的月是……

今日係八月十六日追月夜，相信大家昨晚賞月意猶未盡，亦會喺今晚追月。提到月亮，喺港漫當中亦有好多武功、高手與月有關，而最出名嘅當然就係《醉拳》當中嘅月后啦！

月后真名為冷月為迷城城主之妹，二兄則為日帝烈陽，二人分別從城主習得絕世武學《窮蒼寶鑑》當中嘅月魄神武、烈陽神功，雖然兩套武功不及《窮蒼寶鑑》，但係喺二人手中施展亦威力驚人。日帝與月后為爭奪兄長留下嘅迷城寶藏而決裂，日帝就遠走東方創立烈陽教，而月后則於天山創立冷月教。幾十年之後，《醉拳》第一部嘅男主角王無忌要為仙兒報仇因而勇闖冷月教，期間意外釋放出被新任月后囚禁嘅新任日帝，繼而被捲入延續數十年嘅日帝月后鬥爭當中。後來，即演月后與日帝冰釋前嫌，以夫妻檔力戰王無忌，然而已經取得九宵真經下卷嘅王無忌武功大進，加上邪不能勝正，日帝月后終究不敵。

港漫《醉拳》於當年漫畫界可以說係經典，漫畫更加亞洲電視改編為電視劇，其中《日帝月后編》就被改編為《醉拳王無忌之日帝月后》，於1984年9月3日首播，當中男主角王無忌就由吳剛飾演，老牌演員張翼飾演日帝，陳莉莉則飾演月后。