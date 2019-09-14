【玄之又玄】單身求伴侶　西位宜見紅　

催旺桃花的方法多的是，最緊要肯踏出第一步！（設計圖片）

相傳中秋節是月下老人的生日，只要誠心拜月，可望覓得好姻緣。仍是單身狀態的男女們，若然昨晚錯過了求神庇佑的時機，也不用氣餒，皆因催旺桃花的方法多的是，最緊要肯踏出第一步！

【催旺桃花位】

女性方面，正所謂「女為悅己者容」，除了透過妝扮來提升個人魅力外，有說蓄一頭長髮，亦有利於增強愛情運。佩戴合適的水晶，同樣有幫助，其中粉晶可吸引異性，紅紋石則可令感情升溫。另外，因應今年「桃花星」位於正西，不妨在家中的西位擺設紅色或黃色飾物，亦可放置富貴竹等直身植物；與此同時，可考慮於家中的東位放置玻璃、水晶及陶瓷物件，如男性陶瓷人像，以催旺桃花。

【頭髮勿遮額】

男性方面，想吸引異性，首要保持儀容整潔，並要注意髮型，宜短不宜長，切勿讓頭髮遮蓋前額。若從家居風水入手，可留意西北、正北及東南等位置——西北位可放置紅色的書、燈、畫像等；正北位可放清水，以生旺「四綠文昌星」；東南位則放置玻璃、水晶或玉石，以化解是非，增強桃花運。

順帶一提，多出席婚宴，可沾上別人的喜氣，還可在這種場合結識新朋友，說不定能遇上心儀對象呢！