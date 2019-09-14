德國家庭式酒莊　名勝變酒名

位於德國科布倫茲的Weingut Göhlen，是一間已經歷三代的家庭式酒莊。除了雷司令作主力產品，還有其他不同的葡萄選擇。當中非介紹不可的，是於1964年由Ehrenfelser跟Reichensteiner接枝而成並落地生根，於1993年被冠以附近城堡Ehrenbreitstein Fortress之命的Ehrenbreitsteiner。獲名勝加持，也因該葡萄主要於這邊山坡才有種植，而且總面積僅約10公頃，十分矝貴。

我品嘗由Ehrenbreitsteiner釀造的Spätlese，此酒屬晚採收，其色彩偏濃，味道清新，比雷司令再甜一點，兼帶點點花香。另外的Vinum Confluentes，名字前半的意思是酒，後半的意思是匯流，所以此酒是用兩款不同的葡萄組合而成作呼應，其味道帶微酸和口感較乾。另一款是貌似Rosé的Rotling，特別之處是法律規定紅白葡萄需同時間壓榨和釀製，擁有輕輕的紅葡萄皮帶來的單寧，又有早收成白葡萄的酸度，夏日雪凍品嘗最為一流。邊喝邊聽講解，令人不禁慨嘆品酒知識無涯，惟有飲多幾杯多多充實一下！

Weingut Göhlen

地址：Mühlental 33, 56077 Koblenz

開放時間：9:00am~12:00nn、2:00pm~6:00pm（周一至五）

收費：品酒團€14（約HK$122）