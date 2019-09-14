王妃熱捧手袋　登陸香港

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Duchess of Sussex）的衣着打扮一向受全球女士追捧，其穿戴的品牌亦經常掀起搶購熱潮，如手袋品牌Strathberry便是一例，經她挽出名堂後，火速走紅成為國際人氣品牌。但王妃鍾情的又豈止英倫出品？好似來自其家鄉（加拿大）的奢華品牌MACKAGE，便是其另一心儀品牌。

這個於1999年創立的品牌憑着型格又優質的外套，贏盡世界各地名人明星喜愛，捧場客除王妃外，還包括Gigi Hadid、Madonna、Emma Watson、Emily Blunt及Zac Efron等。最近品牌首次登陸香港，在尖沙咀K-11 MUSEA開設亞洲首間旗艦店。新店佔地1,600平方呎，除以型格黑白色作室內設計的主調，更刻意勾勒出寒天雪地之感，以著名攝影師Alex Cornell的攝影作品《翻轉冰山》（Flipped Iceberg）中那醒目的海水藍色作襯托，使得整個空間更具寒意。

店舖主打品牌招牌外套，包括最經典的V領羽絨褸、羊毛褸及Biker Jacket，亦有手袋皮具和冷帽等配飾。近年加拿大品牌如Canada Goose及Lulu Lemon等在亞洲氣勢也愈來愈勁，且看這個有王妃「加持」的品牌能否突圍而出吧！