時裝新星 秋冬繼續激進

要數這幾年最矚目的時裝新星，首推法國設計師Marine Serre。這位曾於Dior、Balenciaga及Alexander McQueen當實習生的設計師，在2017年推出首個系列即一鳴驚人，更是時裝界首位於同一年內，先後入圍海耶爾國際時尚攝影藝術節、ANDAM大獎及LVMH年輕設計師大獎的設計師，而她最終亦不負眾望，榮獲LVMH年輕設計師大獎。Marine向來愛反傳統及激進的設計概念，深受時裝人追捧。她擅長結合高級服裝與運動元素，其中最標誌性的Crescent Moon月牙圖案上衣及Leggings，更成為當今潮人的必備配搭。現時其品牌由 4條副線組成－綠色象徵由再生物料製作的生態未來主義單品、紅色象徵以紅地氈時裝為概念的實驗性設計、白色象徵品牌的主線，而金色則象徵較奢華的時裝單品。

這位時裝新星早前來港，於JOYCE發表最新秋冬系列及跟店舖合作的獨家系列。秋冬系列繼續以服裝表達其反傳統思維及激進政治理念，並以Radiation及未來主義為主題，大玩Layering配搭；甚至以招牌式月牙圖案貼身上衣及Leggings，配搭由舊衣及絲巾循環再造物料製成的服飾。其中一系列花卉圖案人造纖維連身衣，就是她對社會及政治的控訴。至於為Joyce獨家設計的別注系列則受太空衣啟發，當中某些關鍵單品更換上獨特配色，如連身衣配上華而不實的灰色、反光運動套裝及人造纖維連身裙就注入藍月色等，予人耳目一新之感。