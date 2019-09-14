不少研究指出，經常進行體育運動，無論對兒童的身體、智力發展、性格、自尊心等，都有正面的影響。HK Sportland邀來一群來自多間本港大學有關體育運動科學系畢業的體育老師，以及前香港代表隊成員執教鞭，專為3至10歲兒童開辦「恒常運動課程」，以輕鬆手法，讓兒童感受運動的樂趣。

【玩住練體能】

該機構課程導師劉禮肇（Gary Sir）表示，課程沒有任何比賽性質，純粹是體適能的訓練，內容以田徑運動為主，集中競走、跑、跳躍等項目。為了刺激孩子對運動的學習興趣，Gary Sir花了不少心思把遊戲元素，融入教學活動中。例如他在訓練路線的兩旁擺放雪糕筒及飛碟，孩子需以指定動作走到終點，並取走該處放置的足球。有些活動則將孩子兩人分為一組，合作完成任務，有助訓練溝通能力、默契、合群性等。

【家長分享】

張太說：「我本身喜歡運動，所以女兒Haydence很細就開始玩運動。我認為自細接觸運動，有助增強自信心。運動態度及精神，其實跟做人很相似，你要不斷重複又重複，方見進步。時下孩子沒甚挫折，若只口講這些人生道理，他們未必明白，但透過參與運動，他們該有更深刻的體驗。」

譚太說：「哥哥Hanson在學校玩開田徑，我希望他有更多訓練體能的機會，所以參加這課程。弟弟Karson本身有氣管問題，自從參與這課程後，問題有所改善。堂上導師還教授一些做人態度，如不可偷步、別人跌倒要互相扶持、有同理心等，這些人生道理有時未必到學校學習得到。」

劉先：「我覺得運動可培養守規律、堅毅精神等。記得兒子Jackie初期學跆拳道，拉筋做不夠一分鐘就放棄，現時堅持做足7、8分鐘。兒子喜歡運動，所以安排他參與不同運動的訓練，如這個恒常運動課程。堂上以雪糕筒設計的障礙賽遊戲，他玩得很開心，亦學到聽指令。」

李太說：「女兒Yau Yau平時慣性『周圍搞嘢』，希望透過課程，讓她學習聆聽指令。她是班上最細的學員，見到大過她的小朋友如此留心導師的說話，她亦受到感染，逐漸懂聽指令，學校老師也說她變乖了。堂上需要幫手收拾工具，令她更有責任感，如在家玩耍過後，會自覺地收拾玩具。」