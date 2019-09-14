美食婷：四川烤魚豈只得一種口味

我美食婷無辣不歡，除了經常和朋友狂擦麻辣火鍋，近日更迷上四川烤魚，熱辣辣湯汁加嫩滑魚肉和配菜，配一支冰凍至夠爽！最近和一班「辣」味相投好友發現了尖沙咀有一間四川烤魚專門店，主理人蕭先生仲非常好傾，一於趁機學幾招！

烤魚原來有出處，蕭先生指烤魚早在2,000多年前起源於重慶巫溪，當時的縴伕們沿河拉船，途中會捉魚燒來吃，後來有人加調味和湯汁邊烤邊食，更將此方法流傳下來成為烤魚。蕭先生更指烤魚其實有多種口味，既有大家常吃的麻辣，還有酸辣、甜辣、酸菜和泡椒等。

以麻辣為例，正宗口味會用上四川郫縣豆瓣醬，加上青紅花椒、二荊條和指天椒等，混合水茴香、肉桂和丁香等香料，以6：4的油和湯製成，既香且麻更辛辣。至於主材料的魚，當地會以河中即捕的魚直接入饌，但今時今日則以滑身多骨的江團魚，或肉質嫩滑的海鱸魚或啖啖肉的沙巴龍躉等為主。烹調時，蕭先生認為關鍵在於鮮魚即劏，這樣便能減低腥味，配以魚骨熬煮的湯底，以及多種香料、大豆芽和豆花等。「現時大家喜歡放綿密的豆花（嫩豆腐）一起吃，香滑又入味。」此外，近年引入多種新配料，如菠蘿等，讓這款傳統的烤魚與時並進。