街頭藝術家　炮製黑白塗鴉聯名

採用黑白色對比設計去創作的作品，好多時都可以帶出對比色彩的突出視覺效果。另由於這類作品色彩相對單調，亦自然地令視線目光更集中去欣賞當中的字句、圖案或線條處理。好似已故紐約藝術家Keith Haring、外號「Mr.Doodle」的英國藝術家Sam Cox、玩「二次元」創作而聞名於世的洛杉磯藝術家Joshua Vides，甚至墨寶曾經遍布香港街頭巷尾的「九龍皇帝」曾灶財等，都可以算是這種創作手法的代表人物。

是次GEOX於秋冬季度邀請合作的Raul 33，也是一位擅長以黑白色創作出塗鴉作品的年輕藝術家。今回雙方聯名合作，GEOX鞋履設計師Ernesto Esposito就將Raul 33塗鴉作品中常用的簡單符號，融入配備品牌專利透氣防水鞋底的女裝及童裝鞋款當中，透過辨識度高的黑白圖案與霓虹色鞋帶營造強烈對比。聯名系列更推出採用相同設計風格的背囊及腰包，以源自街頭的塗鴉藝術去打造這個Capsule Collection。