QooCam 360全景新寵　扭鏡拍3D

雖然手機拍片已成為主流，但想記錄360度全景風光，360 Cam仍是不二之選。KANDAO推出的QooCam特設前一後二鏡頭，平時可用前後鏡頭拍攝4K解像度的360影片；只要將鏡頭扭橫，即可透過後置雙鏡拍出3D影像，玩味十足。而且新機只需10秒便可連接手機，更支援將8張DNG相片合成一張JPG的極速DNG8模式，成像細緻分明。

QooCam用上黑色棒形金屬機身，重量只有180g，輕巧便攜，放在背囊或手袋都不阻地方。雖然機仔細細，但支援拍攝3,840×1,920@30fps影片；還可調校60fps、100fps、120fps幀率以捕捉動態影像，拍攝運動、賽車等影片，能趕絕殘影或窒格情況。

影相方面則支援4,320×2,160解像度，不過要留意每組鏡頭都支援216度視野及F2.2光圈，成像會帶點變形效果。此外，機身設有microSD卡槽，支援最大256GB記憶卡；同時內置2,600mAh電池，充滿電可連續使用3小時。跟機附有鏡頭保護蓋，拆出來可變成座枱架，設計相當貼心。

新機最大賣點是既可拍攝360影片又可自製3D影像，當垂直握住QooCam時，前後鏡頭便可合成360度全景影片，配合全方位圖像防抖技術及IMU傳感器，就算不裝雲台都能拍出流暢穩定的畫面，自製VR影片再冇難度。想拍3D影像時，只需扭動轉軸便可橫置雙鏡，配合深度空間圖像技術，可拍攝層次分明的3D影片及相片。用家還可經Wi-Fi將影像傳至手機，利用專屬App實時預覽畫面，甚至透過附送的便攜式3D眼鏡，插入手機直接欣賞3D靚畫面。