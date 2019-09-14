中醫治理糖尿病　調控血糖更健康

對於治療糖尿病，中醫早在兩千多年前就已有研究。在中醫學文獻中，糖尿病屬消渴症範圍。消渴病的成因，主要跟長期飲食失調、情緒不穩、過分疲勞、先天身體弱有關，最終導致人體陰津虧損、燥熱偏勝。另外，由於消渴病常涉及多個臟腑，病變影響廣泛，未及時治療以及病情嚴重的患者，常可並發多種病症，甚至導致死亡。

中醫控糖有妙方

中醫學治療糖尿病，精髓在於辨證論治，以全面調治人體整體五臟六腑，平衡氣血陰陽來控制血糖，緩解症狀，並有效阻止病情惡化。中醫學治療糖尿病的方法較全面，其中包括內服中藥、針灸、推拿、氣功、藥膳等，並可配合情志調攝、飲食調理、運動調理等。臨床上，治療糖尿病多以益氣健脾，滋陰潤燥為法。常用於糖尿病的中藥有黃芪、黨參、西洋參、沙參、麥冬、石斛、玉竹、生地黃、枸杞子、山藥、薏苡仁等，醫師會根據患者的體質、病情來配合使用。

糖尿病飲食須知

對於糖尿病而言，飲食調理對控制血糖尤其重要。患者必須少食多餐，均衡飲食，以 「三低一高」，即低脂肪、低糖、低鹽及高纖維素飲食原則為目標 。忌煙酒過量，忌暴飲暴食，少吃高動物脂肪及含有蔗糖、葡萄糖等食物。以下介紹兩款適合糖尿病患者的食療，以供參考。

玉米鬚茶

功效：平肝利膽，利水消腫。根據現代藥理研究證實，其發酵製劑對家兔有顯著的降低血糖作用。《現代實用中藥》:「對腎病浮腫性疾病、糖尿病等有效」。

做法：玉米鬚30克與5碗水同煮20分鐘，當茶服用。

秋葵蕃茄湯

功效：止渴生津，健脾補腎。研究亦發現秋葵有降血糖、降血脂、抗氧化等功能。

做法：食材洗淨，將50-100克 秋葵切段，150克蕃茄和100克 山藥切片。鍋中加入 2,000毫升水，武火煮沸後下秋葵，蕃茄和山藥。煮50分鐘，下適量鹽便可。

曾覺知中醫師