【酒遍天涯】「愛之酒」Château Calon Ségur

Château Calon Ségur最令人難忘的,莫過於它的一個「心形」酒標,因而有人稱它為「愛之酒」。亦因此,漫畫《神之水滴》形容Château Calon Ségur為情人節專用酒。那究竟這個「心形」酒標是從何而來的?答案就是浪漫的一句,「I make wine at Lafite and Latour but my heart is at Calon Ségur」(中譯:我在Lafite和Latour釀酒,但我的心卻在Calon Ségur)。說這句話的人正是18世紀Château Calon Ségur的主人──Nicolas-Alexandre, the Marquis de Ségur(1695-1755)。法國國王路易十五(Louis XV)稱他為「葡萄園王子」(Le Prince des Vignes)。很多人認為他這句的意思是在這三個酒莊中他最愛Calon-Ségur的酒,但我卻有另一番見解,一切要從這個酒莊的一些歷史說起。

歷史中最重要人物當然是Nicolas-Alexandre de Ségur,他媽媽Marie-Thérèse嫁給他爸爸Alexandre de Ségur時的嫁妝正正是 Château Latour,而他爸爸在臨終前亦買下了Château Lafite,所以Nicolas-Alexandre de Ségur年紀輕輕就承繼了兩大超級酒莊。大約兩年之後他娶了太太Jean de Gasq,當時他太太的嫁妝就是Calon的一帶土地(即現在的Calon Ségur、Montrose及Saint Estèphe的一些酒莊)。不久後,他更買下Château Mouton,令當時大約二十來歲便同時擁有Lafite、Latour、Mouton和Calon Ségur幾個酒莊,路易十五之所以稱他為「葡萄園王子」亦是這個原因。(他死後一百年、即1855年才有波爾多葡萄酒分級制度,當時Lafite和Latour評為一級莊,而Mouton則在1973年後才從二級晉升為一級莊。)

話說回來,當時的一句「I make wine at Lafite and Latour but my heart is at Calon Ségur」是說酒嗎?擁有多過出色酒莊但心卻在Calon Ségur,看來這份情應該是寄於這個從太太而來的地方吧(很可能亦是他太太之前所居之地)!這個洒莊關連着他太太,酒標上他選用了這個心形圖案,到底是因為他愛這個酒莊,還是代表着他對太太的愛?把心放在一個有關他們婚姻的地方、放在這個地方釀出來的酒上,我比較相信這個心是出於他對太太的愛意及敬意,這個酒標一直沿用至今,他們的愛亦流傳了三百年。(這個當然是我個人認為較為合理的解讀,但如果説這個心形酒標完全沒有他太太的關係,我倒覺得不太合理。)因此對我來說,這是一瓶極為浪漫的紅酒,亦是因為這個原因,我特別選了這款酒作為前幾天朋友的結婚禮物,希望透過這個分享,他們和大家都能感受這瓶酒背後我所感受到的第一段浪漫故事。

趁中秋佳節,祝大家月圓人圓事事團圓;祝一對新人,Tracy and Chris,百年好合、心心相印!

後記:看過很多網站,發現很多人以為Calon Ségur是Nicolas-Alexandre de Ségur自己買回來,而並不知道這個酒莊是一開始從他太太而來,以致一般人都聯繫不了這個心形酒標跟太太的關係。在此事而言,酒莊的由來十分關鍵。始終網上資訊太多,多有人云亦云,大家可用作參考,但須小心求證。

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)