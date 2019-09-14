耐人尋味！屏東竹田有老夫子陪飲咖啡

在香港人心中，老夫子是一代人的童年友伴，他的幽默抵死、好打不平，連結香港精神。只想不到，一幅百米長的老夫子彩繪壁畫，竟也出現在台灣屏東竹田鄉的弄巷中，而且還是作者真迹。《老夫子》原作者為香港漫畫家王家禧，當年他以其長子名字「王澤」為筆名，於1962年開始畫《老夫子》並大受歡迎。如今《老夫子》的創作已由他長子王澤本人承繼。

王澤目前在台灣教授建築，現在畫上老夫子彩繪的老厝，正是王澤的岳母居所。而彩繪牆正對的三合院，正是由岳母家家人開的「美崙咖啡烘培坊」。老闆娘邱錦蘭曾移民瓜地馬拉30多年，2014年她帶着鍾愛的瓜地馬拉咖啡回鄉開店，並邀來著名的電影看版畫家廖長生父子畫壁畫，先畫老夫子漫畫街角彩繪，繼而由王澤帶領學生親自來修補主角人物，老夫子表情栩栩如生，因為都是王澤的真迹。

我們走進當地美崙村小巷中，它是傳統的客家農村聚落，處處是矮矮的古厝民居，氣氛平靜安穩。老夫子彩繪壁畫牆就位處通明16巷中，畫背景從河流、遠山開始，一直畫到去郊野平原，整幅畫延綿近百米長，鮮明色彩畫滿了老厝的外牆；牆上的老夫子、大番薯與秦先生，時遊山玩水，時踏單車、盪鞦韆、釣魚，甚至還玩埋滑翔翼，最後更有老夫子向陳小紅示愛的場面，完全重現了漫畫神髓。

我們也跟隨地上畫的指示，走進彩繪牆對面的「美崙咖啡烘培坊」，除了有《老夫子》主角們的立版外，還有老闆娘最喜愛的歐洲街角壁畫，透過廖長生的3D壁畫畫風，令古舊的三合院瀰漫着一股異國風情。而店中裝潢毫不花巧，點餐選項也不多，但極推薦你點選他們的瓜地馬拉咖啡（安地瓜），喜歡的話買點咖啡豆當手信也很不錯。

美崙咖啡烘培坊

地址：台灣屏東縣竹田鄉通明路16巷39號

開放時間：9:00am-6:00pm（逢周一休）