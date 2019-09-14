【Model Hunter】氣槍少女　旗袍慶團圓

氣槍係香港一直都大有市場，但女性玩家就少之又少，一來怕痛，二來好難搵到有共同興趣嘅女仔一齊玩。而最近咁啱有班少女走出嚟學習氣槍知識，仲得到中環氣槍店贊助支持推廣氣槍運動，佢哋就係Valkyrie Umbra。

當然講得女又點會無相，佢哋幾個雖然望落似花瓶，但原來已經安排咗學習氣槍知識，未來仲打算拍攝影片希望畀更多人了解氣槍文化，原來除了我們大眾認知嘅分隊對抗，仲有計時、計分等多個類別。

Valkyrie Umbra班女仔年齡由16至23歲不等，每人都拎住唔同款式嘅槍，由散彈、步槍、衝鋒槍到手槍應有盡有，話係想參考台灣同日本嘅模式，每人因應自己性格喜好選擇一種類別，等大家記得佢哋！

今次着旗袍影夜景就係想趁住中秋節吸引大家眼球，每個都唔同Style，唔知大家又鍾意邊一個呢？

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