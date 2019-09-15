香港估估吓：《刀神》改編自邊本小說？

中秋節這幾天，大家都舉頭望明月，自然要講講同明月有關嘅電視劇，今次就介紹1979年的古裝武俠劇《刀神》，那些年很多電視劇都是十集八集的，《刀神》便只有短短九集，監製是李鼎倫，編審是王晶，由劉松仁及趙雅芝主演。

咪住！呢套劇關明月咩事？其實在七十年代，TVB曾大量改編古龍的武俠小說，除了大家都熟悉的《陸小鳯》、《小李飛刀》及《絕代雙驕》之外，這套亦不例外，同樣改編自古龍作品，原著正是《圓月彎刀》。

無論是電視劇名或小說名，大家都估到是跟「刀」有關啦。故事其實都幾老土，年少氣盛的丁鵬（劉松仁飾）約戰殺父仇人，但大敗而回，失意之際，他得魔教相助，贈其彎刀一把（就是「圓月彎刀」），遂練成絕世武功，並與溫柔美麗的魔教後人青青 (趙雅芝飾)締結良緣，但丁鵬卻不甘於就此退隱，決意重出江湖，藉彎刀爭奪武林盟主之位，令魔教遭受株連，連妻子也性命不保。 最後丁鵬悟通塵世一切名利、恩仇皆為過眼雲煙，遂毀彎刀，退隱江湖……

此劇賣點除了「恩怨情仇」之外，就是那把「圓月彎刀」，據小說之描述，圓月彎刀成彎月狀，在月色映照下更散發出一種青青的顏色，刀面則刻有陸遊詩句「小樓一夜聽春雨」，一出鞘就足以攝人心神。而在《刀神》一劇中，彎刀更可一分為二，成為一把螺旋狀的奇特兵器，成為一時話題！