【心理測驗】家長有好多種，你係邊一種？

一個爸爸不用靚仔似郭富城，也不用富有如郭富城，只需要像他有親自駕車去買尿片的心便可以了！(設計圖片)

貴為「天王」的郭富城，可說是近日暖爸的表表者。繼日前駕駛黑色林寶堅尼去銅鑼灣鬧市買尿片後，最近更大跳兒童洗腦神曲《Baby Shark》，在MV中加插了不少城城元素的舞步，如《對你愛不完》的轉手動作等。爸爸演繹真人版《Baby Shark》，怎不教女兒興奮呢？父母痛鍚孩子係愛，亦係責任的表現，你又會是哪類型家長？不妨玩玩以下的心理測驗。

【問題】看到小狗喜歡不停聞鞋櫃的波鞋，以下哪一句會是你即時的心聲？

A.「先輕輕拍拍牠的頭，然後溫柔地叫牠不要這樣做。」

B.「接下來牠會搗蛋嗎？一定要黑面對牠。」

C.「牠的舉動很可愛呀！一定要同牠Selfie。」

D.「又不是做壞事，不用特別管牠。」

結果分析

A.燥底型家長

在你心中，父母總跟威權劃上等號，只要發現孩子有點頑皮，那怕只屬雞毛蒜皮的小事，父母一定要「火山爆發」上身，發揮其三寸不爛之舌不斷嘮叨，有時甚至動手打孩子，務求要令他們認錯為止。

B.冷酷型家長

「收聲！收聲！收聲！」（重要的事要說三次），正是你心目中理想家長的寫照。通常他不會用口罵人，也不會用手打人，卻使出嚴峻的眼神恍如「雷射槍」般可以殺人於無形，孩子總是不敢親近。

C.溺愛型家長

無論子女長到多大，他們永遠是父母眼中的小天使，總會對孩子釋出最大的善意。尤其當孩子做錯了，一定先了解問題的因由，然後循循善誘給予教誨，亦會教孩子如何自我反省。

D.開放型家長

不管孩子做甚麼，作為家長的你，表面上總是一副漠不關心的模樣。其實你深信，如父母懂得適當的放手，可讓孩子有更多自由發揮的空間，有時可令他們走得更遠，所以採用完全放任孩子、自做自受的方法。