傳程達意：南投有個妖怪之森

台灣美好處處，無愧寶島之名，北中南各地均有我的心頭好，今日就跟大家分享中部一個集奇趣與自然於一身的獨特景點——溪頭。

位處南投縣鹿谷鄉的溪頭，在清末時期只是個在溪流源頭的山林小村，後來在日據時代被日本東京大學農學部用作演習林，一直以來是森林的寶庫，現在林區被劃為溪頭自然教育園區，是台灣大學農學院實驗林七個林區之一。園區內種滿杉樹、檜木、柏、紅檜及銀杏等約300種木本植物及1,300種草本植物，更設有林中步道及植物標示牌，讓旅客可輕鬆走在參天古木之間，在寧靜的氣氛之中深呼吸一口清新木香，同時了解更多植物的故事。

因為交通網絡的發展，從前的清幽山村現在已方便得多，從台中高鐵站到溪頭只需約1小時10分鐘，又有巴士連接日月潭，讓溪頭漸漸成為台灣中部旅遊拼圖的一員。除了靜態的原始森林，溪頭吸引旅客的另一大賣點是獨一無二的妖怪村！雖然以妖怪為主題，但整體感覺是可愛多於恐怖，再加上日式風情作點綴，它其實更像是一個有森林作背景的主題樂園。原創故事主角枯麻（取自日文「熊」的諧音Kuma）及牠的一眾朋友以各式可愛模樣現身，村內隨處可見造型奇特的妖怪雕像，遍布於日本屋台式的小店美食街「松林町」、鳥居、妖怪主題餐廳，甚至是妖怪郵局之間。園內更有落足心思的多款住宿選擇，包括有森林木屋、枯麻主題館、美式百老匯主題房、具故事性又好玩的密室逃脫房，住在這裏晚上可以走在紅燈籠之下，體驗入夜後才有的神秘氣氛。

黃進達