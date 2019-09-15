做運動可以好簡單，走落街跑2公里，又或者跳落泳池游10個塘！但係對於上班一族或者係全職媽媽，日常工作繁重又要湊小朋友，就算有時間做運動都提不起勁！如果可以成班人一齊做運動的話，在全部人目標一致的氣氛下，做都做得分外投入。參加這個跆拳道加健身運動，在每次兩小時的深層動作中，透過熱身、拉筋及一系列的帶氧運動下，擔保可以幫你出一身汗再加消脂。跆拳道教練張詠欣表示，傳統的跆拳道訓練着重手腳協調、踢腳技巧、柔韌度訓練、心肺功能等各方面，對身體負擔較重。在設計這個「激瘦燒脂跆拳道」課程時，我們作出了一些調整，包括從入門的踢腳動作開始，即使對跆拳道「零認識」的新手也可以輕鬆加入。

【8大訓練】

做運動講求決心，不少人做10分鐘便熱度退減，如果一大班人齊齊做運動，在氣氛的影響下都會做得特別落力，效果亦會更佳。在2小時的訓練過程中，見到大部分均為女性，不少是現職的白領上班族，當中亦不有少是全職媽媽，日間大部分時間忙於湊小朋友，晚間偷時間來做運動，希望可以消脂瘦身。每次2小時過程包括了8個環節，包括6個跆拳道及2個健身動作：

1.熱身

做運動前先來個簡單熱身，從頭部至腳部，跟隨教練指示下將頭、肩、腰至腿部的筋骨鬆一鬆，準備接下來的消脂運動。

2.拉筋

熱身完後進行拉筋動作，身心進入了預備狀態下，令拉筋動作可以做得更輕易及避免拉傷，而大部分拉筋動作都集中腿部。

3.跆拳踢（前踢）

前踢動作是踢向教練手上的腳靶，要做到「踢中」及「連踢」動作，需要拉鬆筋骨及有足夠體力，連踢10次已消耗了不少體力。

4.跆拳踢（連踢）

教練在兩學員中間，而學員要輪流踢向教練手中的大腳靶，重點是每次踢靶完畢要即時做「紮馬」動作再等候下一個踢靶動作，十分講求體力。

5.速度梯

地上鋪上梯形線，學員要跟隨指定步法向前走，這種急速動作既是帶氧運作之外，同時亦可以訓練協調能力，做完都十分喘氣。

6. 6站高強度訓練

這項特別加入的健身項目，當中6大動作包括，速度梯、前踢、追前旋踢、橡筋帶深蹲推舉、橡筋帶推胸及波比跳。

7.核心訓練

學員趟在地上臀部及雙腿向天，鍛煉全身的柔軟度。

8.在2小時完成了以上7個項目後，便會進行Cool Down動作。