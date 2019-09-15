物盡其用 另類烹調方法大集合

廚具對好多喜歡入廚的人來說，是炮製出精緻可口美食不可或缺的重要工具，但原來只要花點心思，再加點創意，即使不用明火亦可煮出美味料理。IG＠cook.recipes這個網上社交平台，除不時分享食譜短片外，還教大家物盡其用，利用咖啡機、燙斗、蒸氣機等，炮製成令人意想不到的菜式及甜點。

咖啡機

只要將三文魚及牛油放入咖啡壺內，在放咖啡粉位置加入適量蔬菜，再注入少許清水，即可做出慢煮效果的雜菜三文魚。

燙斗

將牛扒放在錫紙面，用橄欖油及胡椒調味，包實後用燙斗每邊「燙」約5分鐘，就可以吃到肉汁豐富的肉扒。

車廂

在烈日當空的車廂裏面，高溫熾熱，原來善用這種太陽能量，也可炮製曲奇，方法是將曲奇麵糰放在焗盤上，再放置在車廂的擋風玻璃底下一小時，香噴噴的曲奇餅就「出爐」喇！

微波爐

好多專家都不建議用微波爐炮製雞蛋料理，但原來只需預先將雞蛋的一端戳上小洞，放入清水中，叮約2分鐘，即可短時間製成烚蛋。

電磁爐

將冷藏薄餅，放在以電磁爐加熱的煎Pan上，圍着薄餅加入少許清水，冚蓋煮10分鐘，即成又香又脆的美味薄餅。

蒸氣機

將雪至硬身的包點，放入金屬筲箕內，用碟冚着，用蒸氣機向着筲箕底噴出蒸氣，包點自然熱辣辣又不會乾爭爭。