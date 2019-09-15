芭蕾舞鞋　「畫」出香港特色

殿堂級芭蕾舞鞋品牌Repetto曾與本地不少名人合作推出別注系列。今季就跟本地著名時尚插畫家Mickco Chan合作，將品牌經典的Cendrillon芭蕾舞鞋重新演繹。Mickco今回將香港特色融入設計，粉紅色芭蕾舞鞋面不但出現了香港的影子，繪畫了高樓大廈圖案（鞋面可加上小巧精緻吊飾，以增添玩味），鞋墊上更出現一位身穿旗袍的Repetto Girl，以趷腳起舞的姿態拿着點心，恍似將巴黎的浪漫延續到香港。隨鞋更附送特別版鞋袋及證件套一個，相當貼心。

今年是Repetto踏入60周年的大子，品牌以品牌歷史、芭蕾舞藝術家及巴黎為靈感，設計出教人眼前一亮的秋冬系列。當中為慶祝位於巴黎22 Rue de la Paix旗艦店成立60周年而設計的Repetto Logo系列，便加入「Rue de la Paix Signature特別版本」，於黑白色Cendrillon芭蕾舞鞋和Camille芭蕾舞鞋上，特別印上Repetto 22 Rue de la Paix心形標誌。

品牌又以巴黎兩大地標Opera及Place Vendome為靈感設計鞋款，當中的Opéra de Paris系列便從歌劇院擷取靈感，再配以酒紅、深藍及靈感來自歌劇院座位鉚釘的金色及棕色圓點圖案，帶出堂皇華麗的感覺。Place Vendôme系列就利用黑白及閃爍金色，為Mark牛津鞋及短靴注入廣場的奢華氣派。加上同系列中的Zizi牛津鞋、Studio Bags、Arabesque購物袋及Duo背囊，為秋日造型

帶來多元化的選擇。