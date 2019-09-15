三界五行：中醫養生　由肺開始

五行的金代表肺，因為萬物以呼吸為生命的最重要象徵。（互聯網）

秋天主肺，五行屬金，五行的排列順序有多種，但主流是三種。

第一種，是俗語所講的金木水火土，一來順口，二來順應潮流，因為現實社會是金本位，人類追求富貴榮華，富排第一，是多金。

第二種，是風水常用的木火金水土或木火土金水。這是因為風水術數以木為東方，火為南方，金為西方，水為北方，土為中宮。術數口訣是，左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武，中宮土。風水羅盤指針向南，左方是青龍位，右方是白虎位，前方是朱雀位，後方是玄武位，中間就是中土位。

第三種，是中醫理論用的金水木火土，這是以五行相生為根據，五行金生水、水生木、木生火、火生土、土生金……生生不息。而金代表肺，水代表腎，木代表肝，火代表心，土代表脾。為甚麼肺作為開首？這與金錢無關。

中國傳統國學認為，醫與易同源，國語則同音，而且學醫必先學易，學易也要學醫。古時朝廷更有一個要求，作為名相，既要懂醫學，也要懂易學。因為一個好的宰相，要關心皇帝與國人的健康，也要根據風水原理去分析皇帝、國家、百姓的命運。肺之所以先行，是因為萬物以呼吸為生命的最重要象徵，現代醫學以呼吸停止、心跳停止、瞳孔放大，為判斷死亡的三大象徵。呼吸為主，先用手試探鼻孔有沒有氣出，然後按脈搏、用聽筒聽有沒有心跳，再翻開上瞼看看瞳孔有沒有放大，對光也沒有反應。（待續）

方向宇