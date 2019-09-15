每當提起「黑鑽」松露，猶如為嗅覺扭了開關按鈕，好像聞到獨特香味般，不過當造松露有季節之分，並非全年可以享用，想時刻都能品嘗到松露的獨特滋味，就要從五花八門的松露副產品入手，如松露醬及松露油，這樣便可以在不同時節都歎到松露滋味。之不過，大家又識唔識得揀選呢？我美食婷交遊廣闊，一於請兩位剛相識兼意大利松露品牌主理人Alan Casagrande De Moura和Rita Brugnoli邊Gathering邊教路。

大家較容易接觸的當然是松露醬，但不少人都想知每瓶松露醬究竟含有幾多松露成分、混合了甚麼食材製作等，Rita即教路道：「松露醬當然並非百分百只有松露，大多是會混合太陽花籽油和菇菌等製成，有些品牌更會加入矜貴的牛肝菌等來混調，令香氣更濃郁。」至於如何得知松露成分就要看標籤，「可以見到松露含量有幾多，由1%或以上的都有，當然百分比愈高，含量愈高，價錢也愈高。如果標籤上有Just Vegan的認證，則代表是純素產品。松露醬會選用味道較淡的太陽花籽油來浸泡，若打開食用後覺得油分不足，可自行加點太陽花籽油浸過松露作保存亦可。」

至於松露油，大家可以看看樽內的松露渣多不多，打開蓋後聞一聞香氣，輕輕呷1小匙，利用舌頭慢慢感受其味道，便能分辨松露味是否香濃。最佳食用方法與新鮮松露一樣，在烹調菜式後熄火，倒幾滴拌勻即可，這樣便能有效保找香氣。

至於其他產品如松露粉，多用來撈麵，又或灑在薯片或小吃上品嘗。松露蜜糖則建議用來配雪糕、芝士和西多。要數較特別的副產品必有罐頭份兒，建議大家用料煮醬汁，或煮西湯，甚至用來煲飯都同樣美味。