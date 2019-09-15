秋冬女裝　顛覆傳統時裝

自從Natasa Cagalj入主Ports 1961後，品牌的女裝設計愈來愈反傳統及大膽前衞，成績更有目共睹。今個秋冬Natasa繼續反轉經典，以全新角度演繹優雅風格。秋冬季品牌重新探討中產階級的衣着，以解構性剪裁及層疊式的配搭方法讓優雅服飾變得與別不同。設計師從從軟綢圍巾和手帕賦予面料褶襇的色彩擷取靈感，無論是傳統的乾濕褸、大褸或品牌著名的恤衫均採用破格剪裁，如Cut Out、單膊、不對稱設計，或襯以獨立衣襟飾片以打造流動輪廓。不同材質面料帶有層次感地若隱若現、層層鋪開，如砌積木遊戲般，充滿趣味。

新系列除以黑白藍及駱駝等秋冬色彩作主調外，更加入兩大圖案設計：其一是巴洛克式的牆紙圖案，加在棉布及羊毛上，讓人聯想到中產階級古典雅致的生活日常。當中一款千鳥格圖案裙的裙身上加有巴洛克圖案，視覺效果豐富。此半截裙更可反轉穿着，展現另一姿態，同時緊扣系列的顛覆概念。另一主打則是斑馬紋圖案，主要印於提花及針織面料上，並飾以誇張流蘇裝飾，感覺就如將斑馬紋延伸開去，產生錯視效果般，為服裝增添無限動感。

模特兒：Alexia R

化妝：Yvonne Yeung @gabbiemarkup

髮型：Karen Leung@gabbiemakeup