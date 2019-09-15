MINI Cooper S 60 Years Edition　紀念別注

車身顏色採用英國賽車傳統最具代表性的British Racing Green。（張錦昌攝）

MINI為慶祝品牌成立60周年推出MINI 60 Years Edition，涵蓋的車型包括三門/五門的MINI Cooper/ Cooper S，而這次提供拍攝的為MINI Cooper S 60 Years Edition五門版。

專為MINI 60周年而設計的MINI Cooper S 60 Years Edition 5-Door，裏裏外外都注入了以60周年為主題的設計元素。擁有一身最能代表英國賽車傳統的British Racing Green車身顏色，配白色車頂、側鏡及60周年專屬設計17吋雙色合金輪圈。頭冚上兩道由Aspen White與British Oak條紋組成飾條，其中一條與車身兩側方向指示燈框上均有「60 Years」專屬徽飾。

內裝方面，中控台飾板注入了與車身顏色呼應的綠色直間條紋，全車座椅亦特別用上啡色真皮配綠色繡線。而「60 Years」專屬徽飾就分別出現在附設轉波檔撥片的賽車化軚環底部、門檻以至車門投射燈上。值得一提是，車身顏色除了British Racing Green，同時還提供 Melting Silver、Midnight Black及Lapisluxury Blue。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四配渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：192hp/5,000~6,000rpm

最大扭力：280Nm/1,350~4,600rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：七前速雙離合器波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

車身體積：3,982×1,727×1,425mm（長×闊×高）

平均油耗：5.6~5.7L/100km