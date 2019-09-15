醫學上常用的「透明質酸關節液補充劑」就是骨科專科醫生幫病患者打的「透明質酸針」。（互聯網）

我們經常聽到「透明質酸」用於醫學美容或謢膚品方面，其實「透明質酸」 可用於治療膝關節。醫學上常用的「透明質酸關節液補充劑」就是骨科專科醫生幫病患者打的「透明質酸針」。

隨着年紀漸增，人體機能老化是在所難免的，特別是支持我們身體每天行走的膝闗節，關節內之間的摩擦及勞損，再加上關節滑液中的天然潤滑劑（透明質酸HA）變得稀薄，失去了潤滑及保護功能，慢慢引致疼痛、僵硬、甚至腫脹等病徴，導致膝關節炎。

【「透明質酸針」功能多】

「透明質酸針」含天然的氨基葡萄糖聚合物，不含防腐劑或有害化學物，能有效補充和促進關節製造正常滑液，清除有害的自由基（Free Radical），修復軟骨組織、消炎減痛及改善活動能力。

現時已有一定數目之科學根據證實透明質酸注射於關節可有效治療關節炎症狀。此類治療之有效期有別於消炎藥，藥力可維持多達數個月。再者，已有數項研究證實其止痛程度不遜於消炎藥。

膝關節炎患者可嘗試以運動、物理治療和消炎止痛藥效紓緩問題。若仍未能解決有關問題，患者可向醫生查詢。

骨科專科陳禮樂醫生