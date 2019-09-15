本日日本：京都怪酒店「十一」不思議房間

酒店名為「不思議な宿」，賣點就是11間風格各異客房，部分仲很驚嚇。（互聯網）

酒店日日新，大家鬥靚鬥新，但京都有家新酒店，卻出奇地「鬥怪」，甚至怪到嚇人。該酒店名為「不思議な宿」，直白就是不~可~思~議酒店，聽到都怯。它賣點就是有11間不同風格的特別客房供客人預訂。咁有幾不思議？我們逐間看。

（1）恐怖房：講明恐怖，此房專為大膽、愛自虐人士而設。房間有燈掣，有4個Level，開Level 1乜事都無好正常。從Level 2開始，恐怖效果逐部升級，例如燈光會自行熄滅、有怪手掉落、怪聲陣陣；在晚上7時後Level 4就能開啟，衣櫃下的紙皮箱會自動打開……住過房後，要是你洩露房間半句機密，晚上更會有「人」去迎接你，祝你好運。

（2）開關掣房：全個房間四壁，都是滿滿的開關電掣，像為強迫症病人而設。每個電掣都有不同聲音效果，有時是不同音樂，有時是般若心經，次次估你不到。

（3）贈送房：每位客人都可透過錄音機，錄一段3分鐘長錄音，送給一同入住的人。當注入你聲音小木盒打開，房間的燈光與音樂都會有柔和的變化，最適合求婚用。

（4）景色房：房間的窗景，不是實景，而是可自由調校的投影，紙窗後有20種天氣及景色變化，還有對應的音樂，例如豪雨時就有雨聲，效果真的一樣。

（5）桌上遊戲房：房間備有大量桌上遊戲房（Board game）可玩，除了常見的遊戲，還有一款限量的須用智能手機及IC卡玩，最吸引桌上遊戲迷。

（6）代謝房：房間中有大量健身器材，房內連攀石牆都有，愛運動的人肯定可極速提升新陳代謝率。

（7）優雅房：優雅房間充滿京都氣息，有很多和式擺設，天花板滿是雲朵，優雅非常。

（8）轉輪房：房間最特別是有一部黑色轉輪式電話，電話顯示屏上會顯示問題，你要用轉輪回答，愛挑戰又愛懷舊的人應該幾開心。

（9）附身房：房間有歷史偉人的靈魂附身，例如坂本龍馬等，住客可向房內被供奉的神棚提問，「偉人」就會用敲牆作答，兩下是Yes，三下是No，超過三下就是嬲嬲了。

（10）童話房：童話也有神棚，但供奉的是日本民間童話角色，例如桃太郎等，一樣有問必「敲牆」回答。

（11）遊戲房：今之房間玩的是日本傳統遊戲，例如花牌，亦有UNO和撲克等，仲有遊戲大全書籍教埋你玩。

除了以上11個房間，酒店還有Cafe，菜單上有音樂可選，只要下單音樂，Cafe內物品例如男女廁標示，就會跟着節拍「跳舞」起來，音樂不同，跳動方式也不同，夠過癮吧。

不思議な宿

地址：600-8187 京都府京都市下京区橋詰町128 （臨近五条駅）