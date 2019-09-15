順Phone快遞：癲價到港！水貨Fold賣3萬6

由2月發表到話4月上市，全球首部「摺芒機」Galaxy Fold日前終於在韓國開售，而神通廣大的先達水貨商今日就將此機王帶嚟香港！據返貨的三禾電氣負責人Simon哥表示，首批到港的Fold為韓國5G版，提供繁體中文介面，設有黑、銀2色選擇，規格為最頂級的「12GB RAM+512GB ROM」版，跟機附有Galaxy Buds耳機及專用碳纖保護殼。

至於大家最關心的價錢，首批每部索價高達HK$36,000，你無聽錯係接近4萬，比原價貴1倍左右，連Simon哥都話係「黐線價」！佢解釋：「韓國第1日也只是出了1千隻貨，貨源好緊，而且嗰邊放緊中秋長假，價錢暫時會維持喺高位，而等長假完咗，貨量回復正常才有機會落價。」雖然貴成咁，但據聞已有豪客一擲千金「早買早享受」，而據小道消息所知，香港行貨暫未有推出日期，所以有心買又有財力就咪等了！

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