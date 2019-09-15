窄牛已Out　今期最興呢3款……

唔好再着已經Out晒嘅Skinny Jeans喇，Straight-leg、Wide-leg和Cuff Jeans才是今季流行的牛仔褲款。（互聯網）

作為一個潮人，衣櫃裏怎少得萬能百搭的牛仔褲，而且一定唔只得一條，而是N條。雖然牛仔褲被時尚界封為經典又長青的單品，但每季也會流行着不同的剪裁與款式，這正是令大家買來一大堆牛仔褲的原因。今期那些款式的牛仔褲才值得入手？那個款式又會Out？現在就來同大家數一數。

曾幾何時被女生們熱捧的Skinny Jeans終於落榜，大家唔需要再為穿上那條緊無可緊的牛仔褲而努力減肥，因為流行的會是剪裁較寬鬆的牛仔褲款，Straight-leg直腳和Wide-leg闊腳都成為今期潮女的至愛。而細節方面，繼破洞之後，摺腳會是大家不可錯過的款式。

Straight-leg 復古淺藍大熱

當窄腳褲已經過氣，取而代之就是直腳牛仔褲，連高檔品牌Balenciaga、Gucci和Saint Laurent都推出直腳牛仔褲，其大熱程度不用多說。對於腿形不甚完美的女生，直腳牛仔褲就可隱藏腿形上的缺點，最好還要是高腰設計，因為可以拉長腿部線條。復古感覺強烈的洗水淺藍最受潮女們追捧，而且非常百搭，不但適合搭配隨性的波鞋，想穿得斯文一點，可搭配平底鞋或高踭鞋，再混搭西裝褸，不費吹灰之力就可營造出有型又時尚的返工Look。

Wide-leg舒適又顯高

闊腳剪裁的牛仔褲不但給你舒適的穿着感，更可以把下身一切的缺點全部隱藏。身形嬌小的女生可能會擔心穿起來感覺累贅，只要懂得穿搭秘訣就可利用闊腳牛仔褲來幫你增高，方法是挑選褲管較長的款式，再搭配高踭鞋，讓褲管將高踭鞋遮蓋起來，就可神不知鬼不覺地拉長腿部比例，如果加上高腰的剪裁，效果更佳；上身宜搭配貼身服飾，將上衣束入褲內，營造上窄下寬的身形比例，就能穿出好看的時尚感。

Cuff Jeans超長摺腳

牛仔褲摺腳很常見，當買來的牛仔褲褲管有點過長，很多人都未必會修改，寧願將褲腳稍稍摺高，以營造輕鬆隨性的感覺。但今期的摺腳跟以往有點不同，因為摺腳位並非小小的一級，而是超長摺腳位才是今期最新最潮的着法，摺腳的闊度最少要4至5吋才合規格，除可露出好看的內縫骨，另外反出布底與布面所營造的深淺色對比，感覺更有氣勢更有型。