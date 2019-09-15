BOSE 700無線消噪　靜音聽歌

Bose一向是消噪耳機的專家，而最新的藍牙消噪耳機Bose 700更是當中表表者，引進最新的8麥克風系統，麥克風設於耳罩的內及外，能精準地接收環境噪音，經分析後再發出相反的音頻，從而高放隔絕外來噪音，而且消噪系統可隨着人的位置及周圍環境變化而做出實時調整，就算身處嘈吵鬧市都能靜音聽歌。此外，耳機設有11段消噪等級供調節，用家能因應環境噪音量而調節，如聽聽吓歌想買杯咖啡或與同事聊天，亦設有快速中斷功能，只需輕按對話模式按鍵，就能暫停音樂及消噪，重新投入日常生活，靈活性一流。

為了令耳機更堅固耐用，採用了輕巧的不銹鋼頭帶，耳罩角度經精心調校，確保貼耳亦不會感焗耳，加上頭帶底部由超柔軟的凝膠泡沫物料製造，輕盈舒適舒服，同時內置有高容量電池，充滿電後可連續使用20小時，長氣之餘機身亦很輕巧，重量只有0.25kg，長時間佩戴聽歌都不覺重。此外，機身設有3組按鍵，能簡單控制開關、調節消噪等級及啟動個人語音助理，用家更可透過Bose Music App來更改喜好設定，而且耳機支援藍牙 5.0，聽歌之餘亦支援免提通話，更可同時連接2部藍牙裝置，例如用iPad睇戲時，iPhone收到來電，耳機便會自動暫停影片以接聽來電，相當方便。