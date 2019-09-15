勞斯萊斯Black Badge　大玩色彩革命

在早前舉行的美國圓石灘舉行的Monterey Car Week，勞斯萊斯（Rolls Royce）展示旗下Black Badge車型最新的「2019淡雅珍藏版系列」，完全突破黑色界限，為車迷帶來了新驚喜。

經歷近幾年的旱災、大火及雨水的交替，今年的蒙特雷半島被色彩斑斕的花海所包圍。而勞斯萊斯推出全新「2019淡雅珍藏版系列」的靈感，正就是受今年蒙特雷半島盛放的鮮花所啟發。展出的全新Black Badge「2019淡雅珍藏版系列」有三，包括換上Light green Solid清裝的Ghost Black Badge、穿上Coral Solid新衣裳Dawn Black Bagde及一身Semaphore Yellow的Wraith Black Badge。係咪好Fresh呢？值得補充的是此３款Black Badge車型皆配有高科技纖維儀錶板及內飾，標誌性的星空頂以及「2019圓石灘車展 — 特別定製踏版」。